Дискредитация выборов в России как элемент гибридной войны Запада По многочисленным, но совпадающим оценкам ряда политических деятелей и экспертов, Россия в нынешнюю кампанию выборов в Госдуму ощущает особенно сильные попытки Запада вмешаться в процесс, оказать на него негативное воздействие.