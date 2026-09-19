Дискредитация выборов в России как элемент гибридной войны Запада По многочисленным, но совпадающим оценкам ряда политических деятелей и экспертов, Россия в нынешнюю кампанию выборов в Госдуму ощущает особенно сильные попытки Запада вмешаться в процесс, оказать на него негативное воздействие.
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Мариупольцы не испугались угроз Украины и массово проголосовали досрочно
Накануне начала всероссийских выборов в Государственную думу председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий заявил – все избирательные участки на территории Республики полностью готовы к началу выборов и оснащены всем необходимым.
«Мы готовы на все 100%, потому что всё оборудование у нас есть: стационарные ящики для голосования, ширмы для тайного голосования, информационные уголки, информационные стенды. Вся необходимая информация, которая по закону должна быть предоставлена избирателю на избирательном участке, она там предоставлена. Члены комиссии есть, средства первичного пожаротушения есть, охрана на участках есть», – отчитался Высоцкий.
При этом он отметил, что особое внимание уделяется мерам безопасности, которые приняты с учётом проведения предыдущих выборов. А все представители местного самоуправления и органов власти, как и правоохранительных органов вкладывают свою лепту в общее дело – организацию и проведение выборов.
Выборы в Государственную думу, которые начались сегодня, отличаются от всех остальных тем, что в них впервые примут участие жители Донбасса и Новороссии.
В ДНР сформированы три одномандатных округа, в ЛНР – два, в Запорожской и Херсонской области – по одному.
«Недруги России настроены на то, чтобы сорвать выборы, потому что они прекрасно понимают, что мы нормально их проведём. Поддержит народ эти выборы, значит, мы сработаем все вместе с вами на усиление страны. Позволим дать слабину, значит, позволим дополнительно бить по нам. А мы не должны этого позволить. Предстоящие выборы в Госдуму станут историческими, так как в них впервые полноценно примут участие жители Донбасса и Новороссии, а для жителей воссоединённых регионов возможность голосовать – это выстраданное право, а сами выборы представляют для них особую ценность», – заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Она рассказала, что в ДНР, ЛНР, Крыму, Курской области и Новороссии можно было проголосовать на придомовых территориях заранее – это было сделано в целях безопасности.
Досрочное голосование стартовало ещё 30 августа для военнослужащих и продолжилось с 8 по 17 сентября для всех жителей исторических территорий. Мобильные бригады, в которых есть не только члены избирательной комиссии, но и наблюдатели, и вооружённая охрана, объезжают придомовые территории многоэтажных домов, где жители получают возможность проголосовать буквально у себя во дворе. Для голосования используют переносные кабинки.
Накануне выборов ВСУ попытались запугать мариупольцев, усилив обстрелы города. Однако вряд ли жителей города можно запугать так, чтобы они отказались от своего права принять участие в выборах в Государственную думу России, тем более что это первые такие выборы для мариупольцев.
Запугивали не только обстрелами – уехавшие на «ту сторону» мариупольцы писали своим друзьям и родственникам, что «Украина вернётся в Мариуполь и накажет тех, кто участвовал в выборах», а также предупреждали, что в дни работы избирательных участков ВСУ устроят мариупольцам «весёлую жизнь». Не отставали и Телеграм-каналы представителей бывшей городской администрации, сбежавшей на Западную Украину – угрожали всевозможными наказаниями вплоть до уголовного преследования. Остаётся только удивляться тому количеству злобы и ненависти в комментариях бывших жителей Мариуполя.
Однако подобные угрозы – не новость для горожан, большинство которых проголосовало досрочно.
«Я уже проголосовала, к нам во двор приезжали представители с избирательного участка с урной и переносной кабинкой для голосования. Нет, я не боюсь преследования со стороны Украины, потому что я гражданка России, а Зеленский пусть указывает своим гражданам», – уверена Раиса Ивановна, пенсионерка, всю свою жизнь прожившая в Мариуполе.
А её сосед – Дмитрий Кириллович, который также воспользовался возможностью досрочного голосования, заявил, что теперь чувствует себя настоящим гражданином России, потому что и от его голоса будет зависеть, кто попадёт в Государственную думу.
Досрочное голосование завершилось 17 сентября. В дни голосования – 18, 19 и 20 сентября – в ДНР будут открыты 633 общих избирательных участка, чтобы каждый мог реализовать своё право выбора.
Глава ДНР Денис Пушилин отметил: «Выборы депутатов Государственной думы станут финальным этапом полноценной интеграции ДНР в единое политическое и правовое пространство России». А для жителей Донбасса это право было выстрадано годами борьбы и сопротивления киевским властям.
Заглавное фото: Мариупольцы досрочно голосуют у себя во дворах в целях безопасности.
За «адские санкции» Китай готов ввести для США бессрочный бан на иттрий
Перед предстоящей встречей президентов США и Китая агентство Reuters сообщает, что американские компании по-прежнему сталкиваются с серьёзными проблемами доступа к редкоземельным материалам. При этом значительная часть китайских экспортёров опасается отправлять сырьё в США из-за риска ужесточения позиции Пекина в случае очередного ухудшения отношений со Штатами.
Камнем преткновения стал иттрий - элемент, критически важный для аэрокосмической и оборонной промышленности. Он используется в жаростойких покрытиях для авиационных двигателей и турбин: без регулярного нанесения этих покрытий двигатели выходят из строя. После введения Китаем экспортного контроля в апреле 2025 года поставки иттрия в США рухнули: за восемь месяцев после ограничений было отгружено лишь 17 тонн против 333 тонн за аналогичный период до их введения. Цены на металл выросли более чем на 60% с начала августа, а по сравнению с прошлым годом - в десятки раз. Два североамериканских производителя покрытий были вынуждены временно остановить выпуск продукции.
Основным мировым поставщиком был и остаётся Китай. Его добыча ведётся преимущественно в южных провинциях. Разведанные месторождения также имеются в Австралии, Бразилии, Канаде, Индии и Малайзии. В России значительные запасы иттрия сосредоточены в Томторском месторождении в Якутии и Зашихинском в Иркутской области. В США потенциальным источником считается месторождение Round Top в Техасе, однако его разработка пока не начата, да и по процентному содержанию редкоземельных минералов оно проигрывает тем же российским.
Ожидается, что на встрече Трамп поднимет вопрос о смягчении ограничений, однако Пекин, судя по всему, намерен сохранить иттрий и другие редкозёмы как инструмент давления в торговом противостоянии. Китай держит в уме тот факт, что в конгрессе одобрили резолюцию о так называемых адских санкциях за покупку российских энергоносителей. И Пекин уже дал понять, что ответ последует незамедлительно, если эти санкции в его отношении будут введены. Причём в Китае дают понять, что бан под редкоземельные металлы будет для США бессрочным, если своё решение те не пересмотрят.
Обменянного на Украине россиянина задержали за попытку диверсии на газопроводе
ФСБ сообщила: в Кабардино-Балкарии задержан 40-летний гражданин России. По версии ведомства, подозреваемый пытался подорвать газопровод.
По данным ФСБ, задержанный оказался в России, приехав из Украины по линии гуманитарного обмена. Задание ему дали в СБУ. Познакомился он с сотрудниками украинской спецслужбы ещё в 2024 году, когда жил на Украине. А годом позже, как считает ведомство, он отправился в Россию с конкретной целью: подготовить и провести диверсию на газопроводе в Майском районе – на объекте, от которого зависит жизнеобеспечение региона.
Взять его удалось в момент, когда он вытаскивал из схрона самодельную бомбу. Взрывчатку изъяли. На кадрах, которые обнародовала ФСБ, задержанный говорит, что уехал на Украину давно – в 2008 году, чтобы подработать.
С началом военной операции он какое-то время числился в украинской территориальной обороне. Затем его задержала миграционная служба и поместила в депортационный центр. Туда, по его словам, явился сотрудник СБУ и принудил его подписать бумаги о сотрудничестве.
По этому случаю уже возбудили уголовное дело. Сейчас следствие выясняет все детали подготовки диверсии, а также проверяет, были ли у задержанного сообщники.
Днём ранее в Подмосковье ФСБ задержала 45-летнего мужчину из Севастополя. Как считает ведомство, он выполнял задание СБУ и организовал маршрут, по которому военная техника и оружие через третьи страны нелегально попадали на Украину. Уголовные дела уже завели – по статье о госизмене и по статье о попытке контрабанды оружия группой лиц. Самое суровое наказание, которое по ним грозит – пожизненное заключение.
Завод Дегтярёва запатентовал пулемёт для эффективной стрельбы в движении
Завод имени В. А. Дегтярёва запатентовал конструкцию пулемёта с изменяемой компоновкой. Как сообщается, такое оружие рассчитано в том числе на стрельбу на ходу и стоя - с рук. Главная идея разработки - дать стрелку возможность быстрее подстроить пулемёт под положение и задачу, не ограничиваясь привычной стрельбой с сошки.
Как сообщает ТАСС, для этого предусмотрена съёмная передняя рукоятка. Её можно установить в резьбовые гнёзда по обеим сторонам ствольной коробки; те же места крепления допускают использование других аксессуаров.
Патент также описывает складной телескопический приклад с регулировкой длины и высоты упора для щеки. Сошку можно перемещать вдоль газовой трубки: в переднем положении она должна помогать устойчивой стрельбе, а смещение назад упростит смену направления огня, не заставляя стрелка менять положение корпуса.
Отдельно разработчики предусмотрели планку для механических и съёмных прицелов на крышке ствольной коробки. При её открывании прицел откидывается вместе с крышкой, поэтому его не нужно снимать или отводить перед перезаряжанием. На надульнике сделана наружная резьба для установки глушителя звука выстрела.
Патент не означает автоматического начала серийного производства или принятия оружия на вооружение. Но он фиксирует набор технических решений, с которыми завод намерен работать дальше: компактность, перестраиваемая опора и возможность вести огонь из более широкого набора положений с улучшенной эффективностью.
Постпред России при ОБСЕ назвал условия остановки боевых действий на Украине
Никакого перемирия на Украине не будет, пока не будут достигнуты договорённости по ключевым вопросам мирного урегулирования, устраняющим первопричины данного конфликта. С таким заявлением выступил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
В последнее время в прессе циркулирует множество слухов о том, что Москва якобы согласится на предложение Вашингтона о введении временного перемирия на удары по энергетике или морской логистике. Такую тему продвигает Зеленский, и об этом неоднократно заявлял Дональд Трамп. Однако в Кремле обозначили официальную позицию Москвы — это устранение первопричин начала конфликта. Иной вариант Россию не устраивает, сообщает ТАСС.
Наши условия для остановки военных действий хорошо известны, они не изменились. И ни на какое перемирие без достижения исчерпывающего понимания по ключевым параметрам мирных договоренностей, которые устраняли бы первопричины украинского кризиса, мы не пойдем.
Российский дипломат подчеркнул, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет поставленных целей. При этом Москва готова к разрушению того, что помогает Киеву вести войну. Скорей всего, речь идёт об ударах по военным предприятиям Европы, работающим на Украину. Эта тема в последние дни весьма активно обсуждается в западной блогосфере.
При этом мы будем последовательно разрушать все то, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада.