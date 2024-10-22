Тренер «Спартака» Сакич: «Дуарте? У нас 23 игрока, кто-то из них будет на скамейке и будет недоволен этим»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич, исполнявший обязанности главного тренера команды в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:0), рассказал о состоянии игроков московского клуба.
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