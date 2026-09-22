Дональд Трамп заявил о готовности к новой встрече с Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп 22 сентября во время переговоров с лидером киевского режима Владимиром Зеленским допустил проведение новой встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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