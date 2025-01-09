Саудовская Аравия осудила карту «Большого Израиля»

Карту, опубликованную израильским министерством иностранных дел, на которой иорданские, сирийские и ливанские территории обозначены как часть так называемого «Большого Израиля», осудила Саудовская Аравия 8 января, сообщает Arab News.
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