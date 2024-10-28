Банковская ошибка сделала дворника из Турции миллионером

Банковская ошибка сделала миллионером обычного дворника из Турции, правда, ненадолго. Отец двоих детей из Измира, который зарабатывает тем, что расчищает строительные площадки и убирается в частных домах, обнаружил на своем счету 23 миллиона лир, что в переводе на рубли 65 миллионов.
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