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Банковская ошибка сделала дворника из Турции миллионером

Банковская ошибка сделала миллионером обычного дворника из Турции, правда, ненадолго. Отец двоих детей из Измира, который зарабатывает тем, что расчищает строительные площадки и убирается в частных домах, обнаружил на своем счету 23 миллиона лир, что в переводе на рубли 65 миллионов.

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