DNS может начать производство китайской бытовой техники Konka

Сеть магазинов DNS планирует арендовать завод LG в Подмосковье для последующего старта производства китайской бытовой техники под брендом Konka, пишет «Ъ» со ссылкой на основателя Smart Solutions и экс-топ-менеджера Vestel Гусейна Иманова.
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