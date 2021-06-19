Происшествия

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В Свердловской области участковый уполномоченный полиции вместе со стажером спасли двух детей, которые тонули в реке

В Свердловской области участковый уполномоченный полиции вместе со стажером спасли двух детей, которые тонули в реке

«Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по городу Сухой Лог Свердловской области лейтенант полиции Андрей Девяшин и стажер Максим Ширикалов спасли двух 10-летних школьников, тонувших в реке Пышма.

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