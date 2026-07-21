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США создали уничтожающую за раз 50 дронов систему

США создали уничтожающую за раз 50 дронов систему

Американская корпорация Lockheed Martin на авиакосмическом салоне Farnborough Airshow 2026 в Лондоне презентовала антидроновую систему Morfius X-Rotor, способную «нейтрализовать более 50 вражеских дронов за один полет».

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