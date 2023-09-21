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В Московской области за год стало меньше скота, но больше – птицы

В Московской области за год стало меньше скота, но больше – птицы

Мосстат приводит некоторые показатель сельского хозяйства за первые восемь месяцев 2023 года.По данным Мосстата за период с января по август производство мяса и молока на территории Московской области несколько снизилось по сравнению с 2022 годом.

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