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Регионы России

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Valve анонсировала новый MOBA-проект Deadlock

Valve анонсировала новый MOBA-проект Deadlock

Valve официально представила свой новый MOBA-проект под названием Deadlock. Это шутер в стиле таких популярных игр, как Overwatch и Valorant, который уже долгое время находится в стадии закрытого бета-тестирования.

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