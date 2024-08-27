Valve анонсировала новый MOBA-проект Deadlock

Valve официально представила свой новый MOBA-проект под названием Deadlock. Это шутер в стиле таких популярных игр, как Overwatch и Valorant, который уже долгое время находится в стадии закрытого бета-тестирования.
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