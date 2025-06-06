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Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Сахаровой

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Сахаровой

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Сенатор Татьяна Сахарова была ответственным руководителем и достойно представляла Мурманскую область в Совете Федерации, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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