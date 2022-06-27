ИЗВЕСТИЯ iz

6 493 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Лазарев
    Урод, мы к тебе заскочим поц.)) Жди.Глава МИД Латвии ...
  • Дмитрий Самойленко
    скоро придется делать БПЛА, которые будут сбивать вражеские БПЛАСпецназ РФ уничто...
  • вера курьянова (гончарова)
    На рынке оказывается покупатель устанавливает цену, а мы и не знали, вот до чего дошли эти дебилы!!!!Замглавы минфина ...

Полянский назвал пожар в Кременчуге «провокацией в стиле Бучи»

Полянский назвал пожар в Кременчуге «провокацией в стиле Бучи»

Ситуация с пожаром с ТЦ в Кременчуге напоминает украинскую провокацию в Буче, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в понедельник, 27 июня, комментируя обвинения президента Украины Владимира Зеленского.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх