Полянский назвал пожар в Кременчуге «провокацией в стиле Бучи»

Ситуация с пожаром с ТЦ в Кременчуге напоминает украинскую провокацию в Буче, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в понедельник, 27 июня, комментируя обвинения президента Украины Владимира Зеленского.