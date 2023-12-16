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Адвент-календарь: 16 декабря

Адвент-календарь: 16 декабря

До нового года осталось 15 дней В преддверии любимого праздника Parents запускает адвент-календарь: каждый день в «секретных ящичках» вас ждут идеи очень приятных подарков, которые помогут ответить на главный вопрос декабря «что подарить» детям, родителям, любимому человеку, подруге, или себе.

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