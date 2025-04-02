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Царьград

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"Запад проиграл": Профессор объяснил, почему для США Россия важнее, чем Украина

"Запад проиграл": Профессор объяснил, почему для США Россия важнее, чем Украина

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер считает, что для США прочные отношения с Россией важнее, чем поддержка Украины.

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