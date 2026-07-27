Шок! Россиянин шпионил в пользу Новой Зеландии: что известно о громком задержании

В Хабаровске задержали местного жителя по подозрению в государственной измене. Как сообщили в ФСБ России, мужчина установил контакт с разведкой Новой Зеландии и передавал сведения, которые могли быть использованы против безопасности страны.
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