Ударные экипажи войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты обрушивают шквал термобарических реактивных снарядов, выжигая живую силу националистов Украины в заглубленных укрытиях, испепеляя бронетехнику, склады с боеприпасами.
Ударные экипажи войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты обрушивают шквал термобарических реактивных снарядов, выжигая живую силу националистов Украины в заглубленных укрытиях, испепеляя бронетехнику, склады с боеприпасами.
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