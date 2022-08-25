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«Известия» показали работу огнеметной системы ТОС-1 в Донбассе

«Известия» показали работу огнеметной системы ТОС-1 в Донбассе

Ударные экипажи войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты обрушивают шквал термобарических реактивных снарядов, выжигая живую силу националистов Украины в заглубленных укрытиях, испепеляя бронетехнику, склады с боеприпасами.

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