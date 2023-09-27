Ночью в выходные на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 поезда пойдут по новому расписанию

Изменения произойдут в период с 21:00 30 сентября по 04:45 1 октября.Ночью в выходные в период с 21:00 30 сентября по 04:45 1 октября на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 поезда пойдут по новому расписанию, сообщает Дептранс.