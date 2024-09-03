Хеллбой и Монте-Кристо. 10 главных фильмов сентября 2024 года в кинотеатрах России

В сентябре на российских экранах появится перезапуск "Хеллбоя", экранизация "Графа Монте-Кристо", биографический фильм о поэте Борисе Рыжем и боевик с Дэйвом Батистой Закончившееся лето – не повод расстраиваться, ведь осенью есть много вариантов хорошо провести время.