Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 695 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    А не начать ли чистку сначала среди властей Крыма, допускающих подобные явления, и судей, тварей продажных, присуждаю...Крым: Бандеровско...
  • Кораблев Сергей
    Всё это порождено полной безнаказанностью. Знают, что отделаются смешным штрафом и поэтому открыто гадят. Идёт война!...Крым: Бандеровско...
  • Tatiana (Teryan)
    А ПОЧЕМУ ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ??? ДА ПОТОМУ ЧТО В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СИЛИТ 5-я КОЛОНА. И ПОКА ЭТУ МЕРЗОТУ НЕ ВЫЧЕСТИТЬ СО ВС...И эти коты опомни...

А что если Путин на Украине выбрал Чеченский сценарий?

А что если Путин на Украине выбрал Чеченский сценарий?

Вы можете себе представить, что какой-нибудь украинский генерал или даже олигарх, имеющий свои военные формирования, дает команду развернуть оружие и направить его против оголтелых украинских националистов? Ну, Сырский там какой-нибудь, или даже Ахметов? А между тем, в Чеченской республики в свое время произошло именно так.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх