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Долгожданное превосходство над США будет получено: завершаются испытания самолёта ДРЛОиУ А-100 "Премьер"

Долгожданное превосходство над США будет получено: завершаются испытания самолёта ДРЛОиУ А-100 "Премьер"

Сегодня 35K прочитали В сеть просочились ценные кадры: новый российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер» проходит испытательный полет.

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Комментарии
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Alexander Kozlov
Теперь самое главное, чтобы его так же не сбили, как предыдущий.
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16 час.

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