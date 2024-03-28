Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 837 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Против оружия офицерам не имею ничего против.Только не простым обывателям.СФ предложили раз...
  • Елена Иванова
    ))Оскорбительные вы...
  • Александр Рожков
    Да, породили. И михалков был в первых рядах этих... (идет нецензурное слово), в "святые 90 - е...Действующая журна...

Действующая журналистка МК Боброва хотела бы, чтобы погибло побольше людей: "Наш народ пусть хавает то, что получили в "Крокус Сити Холле"

Действующая журналистка МК Боброва хотела бы, чтобы погибло побольше людей: "Наш народ пусть хавает то, что получили в "Крокус Сити Холле"

Юрий Кот Сегодня в эфире "МАТЧ-ТВ" мой добрый товарищ Кирилл Зангалис, первый российский шахматный менеджер, сделал очень важное эмоциональное заявление: "Вы ужаснетесь, что творится на самом деле в наших СМИ среди ведущих журналистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Парков
Если государство себя уважает, оно должно защищаться. В том числе и жесткой цензурой. Внутренние враги страшнее внешних. Не надо путать сообщение о преступлении с заведомо ложным обвинением. Без нашей бдительности никакие службы не справятся с этими гадами. Недоносительство о готовящемся или совершенном преступлении это трусость и попустительство преступникам. Они как глисты, сосут из организма соки и ведут его к гибели. Их надо вытравлять, как бы это не было противно. Тогда страна выживет.
Ответить
7 час.
Александр Рожков
Осталось чуть - чуть. Потерпите. Дождитесь когда рак на горе свистнет...
Ответить
6 час.
Александр Рожков
Да, породили. И михалков был в первых рядах этих... (идет нецензурное слово), в &quot;святые 90 - е...
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх