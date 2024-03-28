Действующая журналистка МК Боброва хотела бы, чтобы погибло побольше людей: "Наш народ пусть хавает то, что получили в "Крокус Сити Холле"
Юрий Кот
Сегодня в эфире "МАТЧ-ТВ" мой добрый товарищ Кирилл Зангалис, первый российский шахматный менеджер, сделал очень важное эмоциональное заявление:
"Вы ужаснетесь, что творится на самом деле в наших СМИ среди ведущих журналистов.
Комментарии
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Если государство себя уважает, оно должно защищаться. В том числе и жесткой цензурой. Внутренние враги страшнее внешних. Не надо путать сообщение о преступлении с заведомо ложным обвинением. Без нашей бдительности никакие службы не справятся с этими гадами. Недоносительство о готовящемся или совершенном преступлении это трусость и попустительство преступникам. Они как глисты, сосут из организма соки и ведут его к гибели. Их надо вытравлять, как бы это не было противно. Тогда страна выживет.
Осталось чуть - чуть. Потерпите. Дождитесь когда рак на горе свистнет...
Да, породили. И михалков был в первых рядах этих... (идет нецензурное слово), в "святые 90 - е...
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