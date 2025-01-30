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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» выиграл 3 матча подряд впервые с мая 2024-го

Команда Рубена Аморима сегодня обыграла ФКСБ в Лиге Европы – 2:0. 26 января манкунианцы одолели «Фулхэм» (1:0), а 23-го – «Рейнджерс» (2:1).

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