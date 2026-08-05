Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил, что российские вооружённые силы нанесли экономический удар по Украине, блокировав черноморские порты, что ведёт к серьёзным экономическим и социальным последствиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии