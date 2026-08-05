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Царьград

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Алекс Христофору: Блокада портов сильно ударила по экономике Украины

Алекс Христофору: Блокада портов сильно ударила по экономике Украины

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала Deep Dive заявил, что российские вооружённые силы нанесли экономический удар по Украине, блокировав черноморские порты, что ведёт к серьёзным экономическим и социальным последствиям.

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