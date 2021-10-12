В Республике Коми полицейские и общественники обсудили с ребятами подшефного детского дома вопросы здорового образа жизни

Полицейские УМВД России по городу Сыктывкару по традиции навестили воспитанников ГУ РК «Детский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Популярные статьи
- В Ивановской области высадили кедровую рощу в честь Маршала Советского Союза Александра Василевского
- Специализированный класс от белорусского тракторного завода открыли в уссурийской ПГСХА
- В филиале Центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 „Народоволец”» работает выставка, посвященная истории тельняшки
Свежие комментарии