«Белая стрела» Лукашенко

Как в Беларуси быстро и жестко расправились с бандитизмом и ворами в 90-е Автор: Сингулярность Легенды о "Белой стреле" - секретном подразделении милиции, специально созданном в кулуарах силовых структур для расправы над преступниками по справедливости там где нельзя по закону - неотъемлемая часть городского фольклора России девяностых, когда разгул преступности достиг уже каких-то латиноамериканских уровней.