В договоре от места отдыха в Смоленской области был пункт, по которому на правоотношения сторон якобы не распространяется закон «О защите прав потребителей» В прошлую среду Заднепровский районный суд Смоленска удовлетворил иск потребителя к индивидуальному предпринимателю, который владеет глэмпингом Vazuza Love в нашем регионе, о признании недействительным предварительного договора аренды, взыскании компенсации морального вреда и штрафа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ В Смоленске школь...
- A Вдову погибшего н...
- МС В 2026 году 36 см...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым