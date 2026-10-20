В договоре от места отдыха в Смоленской области был пункт, по которому на правоотношения сторон якобы не распространяется закон «О защите прав потребителей» В прошлую среду Заднепровский районный суд Смоленска удовлетворил иск потребителя к индивидуальному предпринимателю, который владеет глэмпингом Vazuza Love в нашем регионе, о признании недействительным предварительного договора аренды, взыскании компенсации морального вреда и штрафа.