Молодой южноуралец остался без денег, решив снять квартиру

Полицейские Магнитогорска задержали лжеарендодателя. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отдел полиции «Орджоникидзевский» обратился 21-летний житель Магнитогорска.
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