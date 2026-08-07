ПАССАЖИРЫ ПОДДЕРЖАЛИ ВОДИТЕЛЯ. ПОЛИЦИЯ НАЧАЛА ПРОВЕРКУ. ГОРОЖАНЕ ТРЕБУЮТ СТРОГО НАКАЗАТЬ ДЕБОШИРОВ Вчерашняя драка в автобусе маршрута #3 получила большой резонанс.
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ПАССАЖИРЫ ПОДДЕРЖАЛИ ВОДИТЕЛЯ. ПОЛИЦИЯ НАЧАЛА ПРОВЕРКУ. ГОРОЖАНЕ ТРЕБУЮТ СТРОГО НАКАЗАТЬ ДЕБОШИРОВ Вчерашняя драка в автобусе маршрута #3 получила большой резонанс.