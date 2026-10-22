В Минобороны России заявили, что российские войска поразили цеха сборки и места хранения БПЛА ВСУ. «Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам вооружения, боеприпасов и военного имущества, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 158 районах», — сказали в ведомстве.
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