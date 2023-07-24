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«Зенит» продает Малкома за 60 млн евро саудовцам, «Спартак» ярко побеждает и обижается на «Матч ТВ», Захарян интересен «Лацио», Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии и другие новости

«Зенит» продает Малкома за 60 млн евро саудовцам, «Спартак» ярко побеждает и обижается на «Матч ТВ», Захарян интересен «Лацио», Ферстаппен выиграл Гран-при Венгрии и другие новости

1. «Спартак» в сверхъярком матче одержал волевую победу над «Оренбургом» благодаря голам Хлусевича на 76-й и 91-й – 3:2.

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Комментарии
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Лена Мисько
думаешь он вернется?
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6 час.
КузнецовВВ
играть скорее всего не будет, но за вещами то должен заехать.
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4 час.
Лена Мисько
для подобных вещей его агент может и &quot;Деликатный переезд&quot; заказать для него дешевле обойдётся, чем перелеты тудысюды
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1 час.

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