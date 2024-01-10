В новогодние праздники крымчане чаще обычного вызывали скорую помощь

В период новогодних праздников среднесуточная норма вызовов скорой в Крыму увеличилась на 50%. Об этом сообщила главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава Республики Крым Лидия Прохасько в эфире радио «Спутник в Крыму».