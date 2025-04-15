Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 093 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Коська
    Так оно же и понятно - для нас это огромный праздник ПОБЕДЫ, а для них это черный траур по предкам!!!Послов РФ и Белор...
  • Nik Nik
    Да кто против? Сам удивлён сменой приоритетов. Все засекречено, Песков рассказывает о "нюансах" а глава государства п...С юмором о полити...
  • Анатолий Страшко
    Всё , что я вижу под старость, Россия была скоропалительно и необдуманно раздербанена коммунистами. (сам я коммунист ...Лавров вступил в ...

Раскрыто неожиданное воздействие жары на организм

Раскрыто неожиданное воздействие жары на организм

Усиление жары из-за изменения климата может значительно ухудшить психическое здоровье людей. Как показало исследование австралийских ученых, опубликованное в Nature Climate Change, при отсутствии активных мер по сдерживанию глобального потепления нагрузка от психических и поведенческих расстройств (ППР) может вырасти почти на 49 процентов к 2050 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх