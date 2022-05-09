Туминас как пример «онтожепатриота»: пранкеры вскрыли тайные мечты Галкина и Урганта

После разговора пранкеров Вована и Лексуса с действующим пока худруком театра им. Е. Вахтангова Туминасом попытка ряда чиновников Минкульта и АП вернуть на сцены театров и экраны телевизоров бежавших из России «онитожепатриотов» выглядит просто дном (пишет РИА Катюша) После того, как Туминас согласился поставить спектакль «Мой друг Бандера», признался в информационной работе на Украину среди российских актеров и мечтах о ракетном ударе по Москве, слова его друга и спецпредставителя Президента РФ по международным культурным отношениям Михаила Швыдкого, что «онтожепатриот» и должен вернуться в России зарабатывать звучат как издевательство.