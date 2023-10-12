Хакеры заразили игры десятков разработчиков в Steam вредоносным ПО Компания Val...

Хакеры заразили игры десятков разработчиков в Steam вредоносным ПОКомпания Valve сообщила, что некоторое время назад злоумышленники взломали учётные записи нескольких десятков разработчиков на платформе Steam и добавили в их игры вредоносное ПО.
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