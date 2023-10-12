НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Хакеры заразили игры десятков разработчиков в Steam вредоносным ПО Компания Val...

Хакеры заразили игры десятков разработчиков в Steam вредоносным ПО Компания Val...

Хакеры заразили игры десятков разработчиков в Steam вредоносным ПОКомпания Valve сообщила, что некоторое время назад злоумышленники взломали учётные записи нескольких десятков разработчиков на платформе Steam и добавили в их игры вредоносное ПО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх