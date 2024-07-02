Новые правила для ветеранов труда с 1 июля: разбираем ключевые моменты

Для ветеранов труда можно выделить несколько новых правил, которые вводятся с 1 июля этого года. 1. Начиная с этой даты, сведения о выданных удостоверениях ветерана труда размещаются в Единой цифровой платформе в социальной сфере (которая с этого года заменила прежнюю систему ЕГИССО).
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