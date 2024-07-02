НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

Новые правила для ветеранов труда с 1 июля: разбираем ключевые моменты

Новые правила для ветеранов труда с 1 июля: разбираем ключевые моменты

Для ветеранов труда можно выделить несколько новых правил, которые вводятся с 1 июля этого года. 1. Начиная с этой даты, сведения о выданных удостоверениях ветерана труда размещаются в Единой цифровой платформе в социальной сфере (которая с этого года заменила прежнюю систему ЕГИССО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх