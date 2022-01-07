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Сотрудник отдела полиции №5 Ростова найден мёртвым после смены

Сотрудник отдела полиции №5 Ростова найден мёртвым после смены

Оперативный дежурный ОП-5 Ростова умер при невыясненных обстоятельствах / Фото — архив 1rnd.ru Найден мёртвым сотрудник отдела полиции №5 Ростова-на-Дону.

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