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Дуров после задержания объяснил французской полиции, как правильно направл...

Дуров после задержания объяснил французской полиции, как правильно направл...

Дуров после задержания объяснил французской полиции, как правильно направлять запросы к TelegramОснователь популярного мессенджера Telegram Павел Дуров опроверг информацию о том, что его задержание во Франции в прошлом году вынудило сервис начать соблюдать правила Евросоюза и передавать правоохранителям IP-адреса пользователей.

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