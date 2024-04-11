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Расправившегося со студенткой мужчину поймали через 41 год благодаря жвачке

Расправившегося со студенткой мужчину поймали через 41 год благодаря жвачке

В США убившего студентку колледжа мужчину признали виновным через 44 года 60-летнего преступника из США, который, по версии следствия, расправился с 19-летней девушкой в 1980 году, поймали и признали виновным благодаря жвачке.

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