Расправившегося со студенткой мужчину поймали через 41 год благодаря жвачке

В США убившего студентку колледжа мужчину признали виновным через 44 года 60-летнего преступника из США, который, по версии следствия, расправился с 19-летней девушкой в 1980 году, поймали и признали виновным благодаря жвачке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии