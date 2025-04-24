Агроном Воробьёв рассказал о способах защитить растения от заморозков

Агроном, биолог Михаил Воробьёв дал рекомендации дачникам, как защитить растения от заморозков. В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что кусты лучше укрыть синтетической марлей, которая хорошо задерживает тепло, а также пропускает воздух и влагу.