Гид по выставке «От ГОСЕТа до «Шалома»: 5 главных экспонатов

В театре «Шалом» открылась выставка «От ГОСЕТа до «Шалома». Экспозиция, расположенная в фойе театра на Варшавском шоссе, рассказывает об истории государственного еврейского театра в России, какой эта летопись была за минувший век.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии