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Гид по выставке «От ГОСЕТа до «Шалома»: 5 главных экспонатов

Гид по выставке «От ГОСЕТа до «Шалома»: 5 главных экспонатов

В театре «Шалом» открылась выставка «От ГОСЕТа до «Шалома». Экспозиция, расположенная в фойе театра на Варшавском шоссе, рассказывает об истории государственного еврейского театра в России, какой эта летопись была за минувший век.

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