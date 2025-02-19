19 шагов по дороге в Вечность

Прощаться с близкими, которые уходят навсегда, очень тяжело. Но когда понимаешь, что расставание неизбежно, хочется сделать последние дни родного человека яркими, окружить его любовью и вниманием, отдать то тепло, которое не успел подарить во время жизни.