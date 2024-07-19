Вышел первый трейлер киберпанкового экшена .45 Parabellum Bloodhound, вдохновлённого Par...

Вышел первый трейлер киберпанкового экшена .45 Parabellum Bloodhound, вдохновлённого Parasite Eve — игроки в восторгеКак и было обещано, 19 июля в рамках фестиваля BitSummit Drift разработчики из студии Sukeban Games (VA-11 Hall-A) показали трейлер своего киберпанкового экшена .