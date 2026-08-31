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Антифашист

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Херсон превращается в город-призрак, жителям советуют срочно выезжать

Херсон превращается в город-призрак, жителям советуют срочно выезжать

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин выступил с заявлением о необходимости срочного выезда жителей, поскольку ситуация для проживания стала максимально тяжелой.

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