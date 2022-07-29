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Жена Бута назвала заявления США о его обмене политической спекуляцией

Жена Бута назвала заявления США о его обмене политической спекуляцией

Жена находящегося в американской тюрьме российского бизнесмена Виктора Бута в беседе с Telegram-каналом «Абзац» отреагировала на предложение властей США обменять россиянина на баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

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