Жена Бута назвала заявления США о его обмене политической спекуляцией

Жена находящегося в американской тюрьме российского бизнесмена Виктора Бута в беседе с Telegram-каналом «Абзац» отреагировала на предложение властей США обменять россиянина на баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.