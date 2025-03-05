ТОП-3 простых причины, из-за которых человечеству грозит гибель: Неожиданные факты Ирэн ОрлонскаяНаучные исследования о будущем Земли и человечества часто воспринимаются как далекие и не слишком тревожные.
ТОП-3 простых причины, из-за которых человечеству грозит гибель: Неожиданные факты
Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Божье дело давать нам годы жизни. Мы решили, что чужими органами мы продляем жизнь, зато новорожденных мало.
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18 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Старый организм с новыми органами "нонсенс". Мозги не переделать и деменцию не миновать, а правители наши себе возрастной ценз не пишут. Вон Байден ,чума народа ,чуть войну ядерную не забабахал на земле.
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18 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Прекратить органы пересаживать. Начинайте жить по божьи, а то полуживых кромсают на органы- это изуверство какое. Тогда не будет 10 миллиардов народа. Сколько бог послал, столько и надо жить, а не истреблять народ вирусами ядерной бомбой.
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18 час.
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