ТОП-3 простых причины, из-за которых человечеству грозит гибель: Неожиданные факты

ИРИНА МАЛЫШЕВА Божье дело давать нам годы жизни. Мы решили, что чужими органами мы продляем жизнь, зато новорожденных мало.

ИРИНА МАЛЫШЕВА Старый организм с новыми органами "нонсенс". Мозги не переделать и деменцию не миновать, а правители наши себе возрастной ценз не пишут. Вон Байден ,чума народа ,чуть войну ядерную не забабахал на земле.