ТОП-3 простых причины, из-за которых человечеству грозит гибель: Неожиданные факты

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Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
Божье дело давать нам годы жизни. Мы решили, что чужими органами мы продляем жизнь, зато новорожденных мало.
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18 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Старый организм с новыми органами &quot;нонсенс&quot;. Мозги не переделать и деменцию не миновать, а правители наши себе возрастной ценз не пишут. Вон Байден ,чума народа ,чуть войну ядерную не забабахал на земле.
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18 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Прекратить органы пересаживать. Начинайте жить по божьи, а то полуживых кромсают на органы- это изуверство какое.  Тогда не будет 10 миллиардов народа. Сколько бог послал, столько и надо жить, а не истреблять народ вирусами ядерной бомбой.
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18 час.
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