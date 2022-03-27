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Тристан Томпсон оштрафован на 20 000 долларов за мат в адрес судьи

Тяжелый форвард «Чикаго» Тристан Томпсон оштрафован на 20 000 долларов за мат в адрес судьи. Томпсон получил два технических фола и был удален с площадки за 21,2 секунды до конца четвертой четверти в матче против «Нового Орлеана» (109:126) 24 марта.

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