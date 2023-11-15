Reuters: Иран не будет воевать против Израиля на стороне ХАМАС

REUTERS/Evelyn Hockstein Иран отказывается вмешиваться в войну с Израилем на стороне ХАМАС. Такое послание главе движения Исмаилу Хание направил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников.