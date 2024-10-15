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В Караганде определили победителей республиканского дебатного турнира среди 40 команд

В Караганде определили победителей республиканского дебатного турнира среди 40 команд

На базе Карагандинского исследовательского университета имени академика Е. А. Букетова прошёл республиканский дебатный турнир ADAL Cup, собравший 40 команд из Астаны, Алматы, Шымкента и других регионов страны, включая Акмолинскую, Актюбинскую, Карагандинскую, Костанайскую, Павлодарскую области, ВКО и область Улытау.

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