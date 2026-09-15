Больше вреда, чем пользы: почему нельзя хранить консервы в холодильнике

Хранение консервов в холодильнике не продлит «жизнь» продуктов, а лишь навредит их качеству. Об этом написало информационное агентство URA.
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