Цифровизацию на РЖД убивают бюрократия и несогласованность. Участники цифровой конференции показали Vgudok файлы пятилетней давности, до которых отрасли расти и расти

Цифровизацию как тренд и жизненную необходимость транспортная отрасль обсуждает уже не первый год. Но от конференции к конференции нас не покидает ощущение, что пока даже сами спикеры не понимают, как все свои задумки и требования государства реализовать.
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